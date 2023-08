Alderweireld gevraagd naar Ajax-transfer: ‘Ik weet niet of het officieel is, maar een mooie stap voor hem’

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Gaston Ávila zich officieel speler van Ajax mag noemen. De linksback van Antwerp FC, die voor een bedrag van 12,5 miljoen euro overkomt, zal spoedig gepresenteerd worden bij de Amsterdamse club. Mark van Bommel, trainer van de Belgische formatie, baalt van het vertrek van zijn speler, terwijl ook Toby Alderweireld zijn mening geeft over de aanstaande transfer.

Van Bommel, die vorig seizoen kampioen werd met Antwerp, baalt vooral om het tijdstip van de transfer. “Het is zeker vervelend dat Gaston vertrekt, want nu moeten we ons op het laatste moment aanpassen”, begint de oefenmeester tegen De Telegraaf. “Doordat we het vorig seizoen zo goed hebben gedaan, komen spelers natuurlijk in de belangstelling te staan van andere clubs”, gaat Van Bommel verder, die eerder Willian Pacho zag vertrekken naar Eintracht Frankfurt.

Artikel gaat verder onder video

“Prettig is het dus niet dat Gaston vertrekt, maar we gaan er goed mee om. We hebben al bewezen dat we niet nerveus worden als er iets gebeurt. Deze transfer is een compliment voor de club, maar het tijdstip is dus jammer en de kwaliteiten van Gaston gaan we natuurlijk missen”, stelt de oud-PSV’er vervolgens.

Ook oud-Ajacied Toby Alderweireld wordt door De Telegraaf gevraagd naar zijn mening over de aanstaande deal. De verdediger reageert in eerste instantie cynisch, als hij gevraagd wordt of hij het snapt dat Ávila vertrekt. “Ik begrijp niemand die hier vertrekt”, lacht de Belg. “Ik weet niet of het al officieel is, maar het is natuurlijk een mooie stap voor Gaston, want Ajax is een heel grote club. Als spelersgroep is het heel jammer dat we hem zien vertrekken, maar oké, ik snap wel dat spelers een persoonlijk plan hebben. Dat is nu eenmaal topvoetbal.”