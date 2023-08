Algemeen Dagblad: 'Aannemelijk is dat één van hen Ajax zal verlaten'

Het is volgens het Algemeen Dagblad aannemelijk dat Ajax in de slotfase van de transferperiode nog afscheid neemt van Owen Wijndal of Anass Salah-Eddine. Door de komst van Gastón Ávila zitten de Amsterdammers straks ruim in de linksbacks.

Ajax staat op het punt om Ávila voor zo'n 12,5 miljoen euro over te nemen van het Antwerp van hoofdtrainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. De 21-jarige Argentijn wordt deze dinsdag in Amsterdam verwacht voor de medische keuring.

Maurice Steijn herhaalde zaterdag na het teleurstellende gelijkspel tegen Excelsior ontevreden te zijn over zijn huidige linksbacks: Wijndal en Salah-Eddine. "Ik vind dat het bij beiden moeizaam gaat en ik vind dat bij beide spelers er nog een schepje bovenop kan", zei de trainer.

Nu Ávila komt, lijkt Wijndal of Salah-Eddine uit te kunnen kijken naar een nieuwe (tijdelijke) club. Een vertrek van Wijndal zou pijnlijk zijn voor Ajax. De linksback kwam een jaar geleden voor tien miljoen euro over van AZ. De zelfopgeleide Salah-Eddine werd vorig seizoen verhuurd aan FC Twente, waar hij niet altijd zeker was van een basisplaats.