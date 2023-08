Amerikanen lachen één speler van Oranje uit na eliminatie op WK

Voetbalfans in de Verenigde Staten konden donderdagnacht wel lachen om de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. Met name Lineth Beerensteyn moest het ontgelden. Zij miste tot genoegen van de Amerikanen de nodige kansen tegen Spanje.

Beerensteyn liet in de slotfase van de reguliere speeltijd, bij een 1-0 achterstand, twee goede kansen liggen. Ze kon opgelucht ademhalen doordat Stefanie van der Gragt wel scoorde en een verlenging uit het vuur sleepte. In die verlenging miste de aanvaller nog eens twee kansen, waarna Spanje de wedstrijd naar zich toetrok.

In de aanloop naar de WK-kwartfinale zei Beerensteyn dat Amerika een 'grote mond' had, voordat het land werd uitgeschakeld door Zweden in de achtste finale. "Wat ik dacht toen ze eruit lagen? Yes! Doei Amerika", aldus Beerensteyn. "Je moet het eerst in de wedstrijden daarvoor laten zien, voordat je praatjes hebt."

Op X, het voormalige Twitter, wordt massaal gereageerd door Amerikanen. "Zo zijn de Nederlanders altijd. Ook al kan ik hun team waarderen, het is bizar dat andere landen altijd de spot drijven met de VS, terwijl ze ons nooit hebben verslagen. Nederland staat bovenaan die lijst. Oh Lineth Beerensteyn... Je bent een held, alleen niet in Nederland", zo klinkt het bijvoorbeeld.

The Dutch are always like this, and even if I like their team, it's absolutely crazy that the US gets shit-talked by so many nations that have never won anything and never beaten us. Netherlands top of the list.



Oh Lineth Beerensteyn. You are now a hero, just not in Holland. https://t.co/vxuFh7KWct — Ellston Logan (@EllstonLogan) August 11, 2023

Lineth Beerensteyn needs to rewatch Netherlands women's game against Spain to see her contributions to their crashing out of #WorldCup2023 ... — #SportHob (@TomiwaBabalola) August 11, 2023

"From the first moment I heard they [#Netherlands] were out, I was just like, 'Yes! Bye!.’ From the start of the tournament, they had really big mouths...I was thinking you first have to show it on the pitch before you talk.”



Don’t let the door hit ya, Beerensteyn.#WorldCup2023 — Hailey Leard Snow (@hailsnow) August 11, 2023

Netherlands Lineth Beerensteyn

eating her words about the USWNT now that they are out. That game was atrocious. — capisha (@Capisha) August 11, 2023

Netherlands are going home all that big talk by Lineth Beerensteyn only for her to have one of the worst individual performances of the wc 😭 USWNT owns the Dutch #FIFAWWC — Liv⁷ (ꪜ) (@Kkook_Nochu) August 11, 2023

“…you first have to show it on the pitch before you are talking.”



Words of wisdom from Lineth Beerensteyn, who apparently forgot her own advice before the Netherlands’ match with Spain.



Yes, Bye, Lineth! — Marlene O'Donnell (@MODonnell19) August 11, 2023

Can't help but feel that the very pointed and "spicy" comments from Netherlands player Lineth Beerensteyn here about the US teams exit has awkwardly come right back around to haunt, having lost against Spain now in the womens world cup#fifawwc #ned #esp #spain #netherlands https://t.co/DwqPSNqOD1 — Anth W. 🌏 (anth0888 on 🧵's) (@anth0888) August 11, 2023

Idk man seems to me the Netherlands made it a round further than the US so dunking on Beerensteyn seems... incorrect? — Riley 🐀 (@Tranz_Ferdinand) August 11, 2023

Me getting a front row seat to hear what the Netherlands and Beerensteyn want to run their mouths about now #FIFAWWC pic.twitter.com/dqdbuFzObZ — Emily Hilliard (@ehilli99) August 11, 2023