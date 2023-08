Andries Jonker maakt opstelling Leeuwinnen voor achtste finale tegen Zuid-Afrika bekend

De opstelling van de Oranje Leeuwinnen voor de ontmoeting met Zuid-Afrika in de achtste finale van het WK is bekend. De van een blessure herstelde Lineth Beerensteyn maakt haar rentree in de basis, wat ten koste gaat van Katja Snoeijs. De wedstrijd, die in Sydney wordt gespeeld, gaat om 04.00 uur Nederlandse tijd van start.

Nederland - Zuid-Afrika volg je in ons liveverslag!

Het Nederlandse doel wordt, net zoals al in de groepswedstrijden, verdedigd door Daphne van Domselaar. Voor haar staan, van rechts naar links, Sherida Spitse, Stefanie van der Gragt en Dominique Jansen. Victoria Pelova en Esmee Brugts bestrijken de vleugels, terwijl Jill Roord, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk vanaf het middenveld opereren. Lieke Martens en Beerensteyn zijn de meest vooruitgeschoven pionnen.

De Oranje Leeuwinnen hopen ten koste van Zuid-Afrika de laatste acht van het WK in Nieuw-Zeeland en Australië te bereiken. De Afrikanen verrasten in de groepsfase vriend en vijand door in een poule met Zweden, Italië en Argentinië als tweede te eindigen. In de laatste groepswedstrijd tegen Italië (3-2 winst) werd dankzij een doelpunt in blessuretijd een ticket voor de knock-outfase veroverd. Als de Leeuwinnen de laatste acht bereiken, dan wacht vrijdag in de kwartfinale een ontmoeting met Spanje.

Opstelling Oranje: Van Domselaar, Spitse, Van der Gragt, Jansen, Pelova, Roord, Groenen, Van de Donk, Brugts, Beerensteyn, Martens.