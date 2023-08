Angela de Jong neemt duidelijk standpunt in over de toekomst van Studio Voetbal

Studio Voetbal was de afgelopen weken het meest besproken voetbalprogramma van Nederland. Na de inmiddels beruchte uitspraken van Pierre van Hooijdonk over Maurice Steijn gingen er zelfs stemmen op om het programma weg te halen bij de NOS, maar daar kan tv-kenner Angela de Jong zich absoluut niet in vinden.

Mediadeskundige Victor Vlam opperde bij NPO Radio 1 dat Studio Voetbal niet past bij de NOS. Hij vindt het logischer dat bijvoorbeeld de AvroTros de talkshow zou hosten. "Moet de NOS wel een praatprogramma over voetbal produceren? Is dat een taak van de NOS of misschien meer van een ledenomroep? Ik bedoel: de NOS doet nieuws en sport, dus verslaggeving van sport begrijp ik. Maar het praten over voetbalwedstrijden is net zoals het praten over nieuws in Op1. Dat wordt ook niet door de NOS verzorgd", zei Vlam.

Hij krijgt steun van Marcus den Blanken, verslaggever Media & Cultuur bij het Algemeen Dagblad. "Waarom moet de NOS die over feiten gaat een meningenprogramma maken? Dat vond ik wel een goed punt", zegt hij in de AD Mediapodcast. Maar in dezelfde podcast zegt AD-columnist Angela de Jong dat het een non-discussie is. "Ze beschouwen toch iedere wedstrijd na? Het is gewoon de nabeschouwing van het voetbalweekend."

Opinies over voetbal passen volgens haar wel bij de NOS. "Op verkiezingsavond zitten er ook politiek duiders die analyseren de uitslag en die geven daar hun mening over. Ik zie het probleem niet zo." Ze weet daarmee Den Blanken over te halen. "Ja, daar heb je ook wel weer een goed punt. Eigenlijk heb je, Victor Vlam, daar helemaal geen gelijk in en je had een heel slecht punt. Slaat nergens op wat je zegt. Luister naar Angela."