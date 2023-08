Antony in tranen na het zien van beelden film 'It All Starts With a Dream'

Voormalig Ajax-aanvaller Antony heeft de eerste beelden gezien van de film ‘It All Starts With a Dream’. De buitenspeler heeft een meegewerkt aan een documentaire c.q. serie over zichzelf en zijn eigen leven en zag voor het eerst de beelden terug. Als hij de beelden ziet waarop hij vertelt over zijn jeugd, waarin hij het nodige meegemaakt heeft, wordt het de aanvaller wat te veel. Ook familieleden van de Braziliaan komen aan het woord in de film en dat zorgt voor emoties bij de buitenspeler van Manchester United.