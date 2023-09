Antwerp FC de Champions League in: Mark van Bommel noemt droomloting mét PSV

Antwerp FC verzekerde zich woensdagavond evenals PSV van een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De formatie van coach Mark van Bommel won vorige week al met 1-0 van AEK Athene en versloeg de Grieken in de return met 1-2. Daardoor verdwijnt ook de kampioen van België donderdagavond in de koker voor de loting van de groepsfase van het miljoenenbal. Van Bommel hoopt op een weerzien met zijn oude werkgevers, waaronder PSV.

Of het toeval is? De laatste keer dat PSV deelnam aan de Champions League was in 2018. Toen had het zich als kampioen van Nederland verzekerd van rechtstreekse plaatsing voor het miljoenenbal. Van Bommel begon in 2018 aan zijn trainersklus in Eindhoven. Ruim vijf jaar later gaat Van Bommel opnieuw de Champions League in. De voormalig Oranje-international verzekerde zich op dezelfde avond als zijn oude werkgever PSV van minstens zes wedstrijden op het hoogste niveau.

PSV verdwijnt donderdagavond voor de loting in pot 3, Antwerp FC in pot 4. Dat betekent dat de clubs aan elkaar gekoppeld kunnen worden. PSV is voor Van Bommel niet zijn enige voormalig werkgever die tijdens de loting weleens uit de koker zou kunnen rollen. “FC Barcelona of Bayern München en AC Milan en dan PSV als reserve”, blikte hij in gesprek met Het Nieuwsblad alvast vooruit op de loting. “Dat zou heel erg mooi zijn. Ik wil ook een poule waarin we een kans hebben om door te gaan. Ach, we spelen Champions League en het maakt me uiteindelijk niet uit tegen wie we spelen.”

Met Van Bommel als hoofdtrainer belandde PSV in 2018 in de Groep des Doods met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Bekijk hier welke clubs Antwerp FC - en PSV én Feyenoord - nog meer kan loten.