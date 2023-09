Ook buiten de grenzen Nederlands succes: oude bekende knalt Antwerp FC en Van Bommel de Champions League in

In Nederland lag de aandacht woensdagavond vol op het Philips Stadion, waar PSV zich dankzij een 5-1 overwinning op Rangers FC kwalificeerde voor de groepsfase van de Champions League. Daarin kan het Antwerp FC tegenkomen. De ploeg van trainer Mark van Bommel rekende woensdagavond voor een tweede keer af met AEK Athene. Voor Gyrano Kerk was er een hoofdrol weggelegd. De oud-speler van FC Utrecht brak diep in de tweede helft de ban en had daarmee een heel belangrijk aandeel in de uiteindelijke 1-2 zege.

Antwerp FC beleeft een jaar dat het mogelijk nooit meer zal vergeten. De Great Old kroonde zich een paar maanden geleden op krankzinnige wijze tot kampioen van België, veroverde de beker en begon het nieuwe seizoen met de winst van de Supercup. Het volgende hoogtepunt heeft niet lang op zich laten wachten. Antwerp FC was als landskampioen geplaatst voor de play-offs voor de Champions League, waarin het moest afrekenen met AEK Athene om het hoofdtoernooi te bereiken. Dat is het elftal van Mark van Bommel dus gelukt. Na de 1-0 overwinning in eigen huis, werden de Grieken in de return in Athene met 1-2 verslagen.

Het bleef lang spannend in de Griekse hoofdstad, maar met een doelpunt in de 73e minuut leek Kerk het tweeluik definitief in het slot te gooien. Sergio Araujo maakte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd weliswaar nog gelijk namens de thuisploeg, maar een treffer van Michel-Ange Balikwisha diep in de blessuretijd bezorgde Antwerp FC definitief een startbewijs voor de Champions League. Naast Van Bommel en Kerk gaan ook Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp én Marc Overmars dus het miljoenenbal in. “Het besef is er misschien nog niet helemaal. Champions League op de Bosuil, dat is toch wel heel mooi voor Antwerp en België”, werd Overmars na afloop geciteerd door Het Nieuwsblad.

Overmars werd begin vorig jaar, niet lang na zijn omstreden vertrek bij Ajax, in Antwerpen aangesteld als technisch directeur. Hij heeft niet veel tijd nodig gehad om er een succesvolle ploeg van te maken. “Ik had het wel kunnen dromen, maar ik had het een jaar geleden niet gedacht, nee. Niemand denk ik”, zegt de Nederlander over de plaatsing voor de Champions League. Ook Van Bommel was uiteraard door het dolle heen. “We zijn onverstoorbaar. Maakt niet uit waar, tegen wie en wanneer we spelen. We houden ons altijd aan het plan. We geven nooit op, altijd volle energie. We verdedigen heel goed en dat komt omdat we zo’n groep vormen. Dat is op defensief vlak. Aanvallend hebben we zoveel kwaliteit.”

Antwerp FC en Van Bommel zijn voor de loting voor de groepsfase ingedeeld in pot 4. Klik hier om te weten te komen welke clubs de landskampioen van België kan loten.