Arne Slot deelt compliment uit: 'Hij was met afstand de beste man op het veld'

Arne Slot vindt dat PSV de strijd om de Johan Cruijff Schaal terecht heeft gewonnen. De trainer van Feyenoord stelt op de persconferentie dat PSV 'heeft aangetoond dat ze ook in onze intensiteit konden spelen' en dat de tegenstander met name in het laatste halfuur de betere partij was. Ook wees hij de PSV'er aan die 'met afstand de beste speler op het veld was'. Bekijk de video op YouTube.

