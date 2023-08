Arne Slot geconfronteerd met verschil met Ajax en PSV: 'Maar dat is niks nieuws'

Arne Slot baalt niet van het feit dat Ajax en PSV op dit moment financieel verder zijn dan Feyenoord. De trainer van de regerend landskampioen kreeg op de persconferentie voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam meerdere vragen over de situatie op de transfermarkt.

Ajax en PSV lijken namelijk ook deze zomer een stuk gemakkelijk met miljoenen te kunnen smijten dan Feyenoord. "Maar dat is niks nieuws", aldus Slot op het perspraatje. "Zeker voor mij niet omdat ik ook nog een AZ-achtergrond heb. Dat is in mijn tijd bij Feyenoord ook al twee jaar zo. Toch is het ons gelukt om een Europese finale te spelen en het kampioenschap binnen de halen. Als het gaat om financiën zijn wij niet de nummer 1 van Nederland. Maar wij zien het als een enorme uitdaging om dat wel na te streven."

Artikel gaat verder onder video

Slot heeft ook een eenvoudige verklaring voor de 'achterstand' van de Rotterdammers. "Dat is heel simpel uit te leggen. Dit is mijn derde transferzomer bij Feyenoord. Het is nu voor het eerst dat we meer geld binnenhalen dan dat we uitgeven. De jaren daarvoor gaf de club steeds meer uit. Dan wordt het lastig om een positief saldo op te bouwen. Maar als wij dit nog drie of vier jaar vol kunnen houden, komt het moment wel dat wij bedragen kunnen betalen zoals onze concurrenten. Dit is nu onze realiteit."

Feyenoord roerde zich deze zomer overigens al behoorlijk op de transfermarkt. Ramiz Zerrouki, Thomas Beelen, Thomas van den Belt, Bart Nieuwkoop, Kostas Lamprou, Calvin Stengs, Ayase Ueda en Yankuba Minteh streken al neer in De Kuip. Van de mogelijke basisspelers trokken Orkun Kökcü, Sebastian Szymanski en Danilo de deur bij Feyenoord achter zich dicht. Oussama Idrissi keerde terug naar Sevilla, maar is nu andermaal op weg naar Rotterdam. Ook de Kroaat Luka Ivanusec moet nog naar de club komen.