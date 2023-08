Arne Slot roept Peter Bosz lachend tot de orde: 'Kijk uit wat je zegt, hè'

Een opvallend moment op de persconferentie voorafgaand aan de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV-trainer Peter Bosz bewierookte het spel van Manchester City onder Josep Guardiola, maar werd met een knipoog tot de orde geroepen door Feyenoord-trainer Arne Slot.

Op de persconferentie werden de trainers gevraagd naar hun voorbeelden: het is bekend dat Slot een liefhebber is van Guardiola en Bosz zich liet inspireren door Johan Cruijff. Maar, zo antwoordde Bosz: "Guardiola is Cruijff. Als trainer zelfs nog een betere uitvoering daarvan, als ik eerlijk ben. Omdat hij veel gedetailleerder op de dingen is ingegaan en dat helemaal doorontwikkeld heeft. Wedstrijden van City kijk ik altijd."

Slot moest lachen en adviseerde zijn collega: "Kijk uit wat je zegt, hè. Ik heb ook weleens gezegd dat ik graag de wedstrijden van City bekijk." Daarmee verwees hij indirect naar de wijze waarop José Mourinho reageerde op die woorden van Slot. De AS Roma-trainer schreeuwde richting Slot dat hij vaker naar Roma moet kijken in plaats van naar City. Bosz antwoordde: "Maar dat is geloof ik toch al niet mijn grootste vriend, dus dat is geen probleem."