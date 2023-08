Arne Slot valt zichzelf in de rede en onderbreekt zijn betoog: 'Laat gaan'

Arne Slot spreekt van een valse start van het seizoen voor Feyenoord. "Dat is een understatement", zegt de trainer zelfs na het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. "Het is natuurlijk zwaar teleurstellend dat je het seizoen begint met een nederlaag tegen PSV in een thuiswedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, en de eerstvolgende thuiswedstrijd in de competitie gelijkspeelt met een rode kaart."

Slot vindt niet dat Feyenoord het puntenverlies te wijten heeft aan de rode kaart van Bart Nieuwkoop in de eerste helft. "Zo simpel is het niet, want ik vind niet dat je door een beslissing van de scheidsrechter punten verliest. Dat doe je toch altijd zelf. Met tien man hebben we kansen gehad om wel met drie punten weg te gaan. Daar hebben we ook alles aan gedaan. Ik kan de jongens niets verwijten, ze hebben tot de laatste minuut gevochten."

Artikel gaat verder onder video

Slot, die wel vond dat Feyenoord met elf tegen elf te weinig kansen creëerde, erkent voor de camera van ESPN wel dat de rode kaart terecht was. Nieuwkoop beging een forse overtreding op Iñigo Córdoba. "Ik denk het wel, ja. De vraag is of hij op die plek in het veld zo agressief moet tackelen. Ik kon me wel vinden in de beslissing om rood te geven."

Had Feyenoord in de tweede helft een penalty verdiend voor de overtreding van Rodrigo Guth op Santiago Giménez, en kwam Guth goed weg met een gele kaart? Slot: "Wel of geen penalty, dat kan ik natuurlijk niet zien. Maar als hij erbuiten is, is het de vraag of de speler doorgebroken was. Dat probeer je in ieder geval aan te geven. Dat wordt van onze kant zo ervaren. Maar ze nemen de beslissing met elkaar en die viel voor ons anders uit."

Slot maakte zich op het veld ook druk om de blessuretijd die arbiter Rob Dieperink bijtelde: zeven minuten. "Je probeert vanaf de zijkant ook van alles. Je hoopt in zo'n situatie altijd op zoveel mogelijk minuten, maar ik weet niet of we dan gescoord zouden hebben. De goal hing niet echt in de lucht. Idealiter krijg je er meer minuten bij en dat probeer je de scheidsrechter ook duidelijk te maken. Niet zozeer dat hij meer dan zeven minuten geeft, maar vooral dat hij moet zien dat er in die zeven minuten ook dingen gebeuren. Want…", zegt Slot, voordat hij zijn eigen betoog voortijdig stopzet. "Laat gaan."