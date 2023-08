Arne Slot voorkomt vertrek van belangrijke schakel Feyenoord

Mats Wieffer zal deze zomer niet vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder wil 'per se' blijven, omdat hij zich onder Arne Slot verder wil ontwikkelen. Dat vertelt Wieffer in een interview met het Algemeen Dagblad.

Wieffer zegt dat hij onder Slot hetzelfde vertrouwen voelt als onder Marinus Dijkhuizen, onder wie hij een sterke ontwikkeling doormaakte bij Excelsior nadat hij op een dood spoor was beland bij FC Twente. "Het is fijn om van een trainer te horen: ‘Jij krijgt de tijd om beter te worden, ook als je een keer een wedstrijd slecht speelt’. Dat gevoel gaf Marinus me heel erg en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. En wat Arne Slot betreft: hij is technisch en tactisch zo sterk, denkt zó over het spelletje na."

Artikel gaat verder onder video

"Je merkt pas echt hoe goed hij is als je met hem werkt, vandaar dat ik per se bij Feyenoord wil blijven", legt de middenvelder uit. "Ik denk dat ik onder hem nog veel beter kan worden. En dat verlang ik ook van mezelf. Ik móet beter, veel beter. Ik eis van mezelf dat ik dit seizoen elke wedstrijd een dikke voldoende haal." Wieffer veroverde gaandeweg het afgelopen seizoen een basisplek, omdat concurrent Quinten Timber geblesseerd raakte. Inmiddels is Timber weer fit en is ook Ramiz Zerrouki bij de ploeg gekomen. In de afsluitende oefenwedstrijd tegen Benfica (2-1) koos Slot voor een centraal blok met Zerrouki en Wieffer, en Calvin Stengs als aanvallende middenvelder.