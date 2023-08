Ávila en Sutalo niet inzetbaar voor Steijn in Europees tweeluik; Kudus 'gewoon' van de partij

Ajax reist woensdagochtend af naar Bulgarije voor het Europese duel tegen Ludogoretz, maar zal dat doen zonder aanwinsten Josip Sutalo, Chuba Akpom en Gaston Ávila. Mohammed Kudus, waarvoor er concrete belangstelling is, is wel van de partij.

Ávila werd dinsdagavond officieel gepresenteerd door Ajax, maar dat was niet op tijd genoeg om de Argentijnse verdediger ook in te schrijven voor de play-offs voor de Europa League. De multifunctionele verdediger moet dit tweeluik daarom van de tribune gaan bekijken. Hetzelfde geldt voor Sutalo, waardoor Ajax niet de beschikking heeft over de twee defensieve aanwinsten.

De Kroatisch international is namens Dinamo Zagreb al uitgekomen in de voorronde van de Champions League en zal dit tweeluik tegen Ludogoretz ook niet in actie kunnen komen, schrijft De Telegraaf. De verwachting is dan ook dat Ajax defensief gezien weinig gaat wijzigen ten opzichte van het duel tegen Excelsior. De kans bestaat wel dat Anton Gaaei speelt, die ingeschreven is voor de play-offs en de concurrent van Devyne Rensch moet worden.

Ajax heeft nog hoop dat Akpom er in de return van volgende week wél bij kan zijn. De Engelse aanvaller is nog in afwachting van zijn werkvergunning, maar als die binnen is, is hij ook direct inzetbaar. In Bulgarije heeft Steijn wél de beschikking over Kudus, die in de concrete belangstelling van West Ham United staat. Een reden om hem daarom thuis te laten heeft Ajax voorlopig nog niet.