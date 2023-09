AZ geeft Nederland hoop op vier (!) CL-tickets, maar grote coëfficiëntendomper in minuut 109

Nederland gaat met vier deelnemers de Europese groepsfases in. Donderdagavond kwalificeerde Ajax zich voor de Europa League en AZ voor de Conference League; FC Twente sneuvelde in de laatste Conference League-voorronde. Er zijn voor Nederland genoeg mogelijkheden om er een succesvol coëfficiëntenseizoen van te maken, maar hetzelfde geldt voor de voornaamste concurrent Frankrijk.

Het verhaal is inmiddels bekend: momenteel staat Nederland op de virtuele coëfficiëntenlijst op de vijfde plaats. De voorsprong op Frankrijk bedraagt bijna 2,8 punten. Die voorsprong moet Nederland zien vast te houden om de vijfde plek te behouden. Daarmee zou de voltallige top drie van het Eredivisie-seizoen 2024/25 de Champions League in mogen en kan de nummer vier zich melden in de voorrondes van het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Nadat AZ zich via strafschoppen kwalificeerde voor de groepsfase van de Conference League, ging het vizier van de coëfficiëntenwatchers over naar Kroatië. Daar won HNK Rijeka met 1-0 van Lille, waardoor er een verlenging aan te pas kwam. Vorige week had Lille thuis immers met 2-1 gewonnen. In de 109e minuut van de wedstrijd maakte Jonathan David namens Lille de 1-1 en zodoende bereikten de Fransen het hoofdtoernooi van de Conference League.

Frankrijk is daardoor met alle zes mogelijke deelnemers vertegenwoordigd in Europa. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van Nederland, dat met FC Twente een deelnemer kwijtraakte. De Franse punten worden gedeeld door zes; de Nederlandse punten door vijf.

Nederland probeert niet alleen Frankrijk, maar ook Portugal onder zich te houden. Als Nederland niet wordt ingehaald door Portugal, blijven de twee directe Champions League-tickets (plus één voorrondeticket) in ieder geval gehandhaafd. Namens Portugal bereikte SC Braga deze week de groepsfase van de Champions League; namens Nederland deed PSV hetzelfde. Het leverde voor beide landen vier bonuspunten op. In Portugal worden die gedeeld door zes en voor Nederland door vijf.

Portugal verloor met Arouca en Vitória SC al twee Europese deelnemers in de Conference League-voorrondes. Zodoende kunnen nog maar vier van de zes ploegen punten verdienen voor Portugal.

Virtuele coëfficiëntenranglijst:

5. Nederland (55,100)

6. Frankrijk (52,331)

7. Portugal (48,316)

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)