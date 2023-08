Bosz: 'Dat vind ik zo'n onbelangrijke en rare vraag, totaal oninteressant'

Peter Bosz vindt het 'totaal oninteressant' om te beoordelen wie vrijdag als favoriet de strijd om de Johan Cruijff Schaal in gaat. De trainer van PSV laat op de persconferentie van woensdagmiddag wel weten met vertrouwen toe te leven naar het nieuwe seizoen.

"Dat vind ik zo'n onbelangrijke en rare vraag. Totaal oninteressant", antwoordde Bosz. "Totaal niet interessant. Wat interessanter is, is hoe het tot nu toe gegaan is. Als ik naar mezelf kijk, ontleen ik daar heel veel vertrouwen aan. Ongeacht hoe die wedstrijd tegen Feyenoord gaat verlopen, weet ik dat wij een goed elftal hebben. Dat is misschien gek, omdat we pas zo kort bezig zijn, maar dat voel ik gewoon."

"Ik heb heel veel voorbereidingen gedraaid waarin het niet liep en waarna het hele seizoen moeizaam was, omdat we vanaf het begin een heleboel dingen misten. Dat gevoel heb ik nu absoluut niet. We zijn nog niet compleet en toch heb ik een gevoel dat dit een goed seizoen gaat worden", aldus Bosz, waarna collega-trainer Arne Slot van Feyenoord de vraag kreeg hoe lang Santiago Giménez vrijdag kan spelen. "Dat vind ik een oninteressante vraag", grapte Slot. Op serieuzere toon: "Niet negentig minuten. Hoeveel exact kan ik niet zeggen."