Brian Brobbey krijgt steun na 'geïrriteerde' reactie tijdens interview: 'Ik was dat na één keer al geworden'

Willem van Hanegem heeft het in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad opgenomen voor Brian Brobbey. De spits van Ajax was zaterdagmiddag tegen Excelsior goed voor de openingstreffer, maar werd na afloop toch vooral bekritiseerd. Brobbey liet in de tweede helft een gigantische kopkans liggen, en moest daar voor de camera’s van ESPN op reageren.

“Wat is dat toch met dat koppen?”, vroeg Vincent Schildkamp van ESPN zich na de wedstrijd af aan Brobbey. “Ik moet die bal gewoon scoren. Simpel”, reageerde de spits in eerste instantie rustig. Vervolgens stelde Schildkamp nog twee zelfde soort vragen, waar Brobbey niet al te vrolijk op reageerde. “Ik moet die bal er gewoon in koppen. Wat ik net al zei: simpel. Je kunt wel door blijven vragen, maar ik zeg: ik moet die bal er gewoon in koppen. Simpel”, sprak de aanvalsleider geïrriteerd.

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem staat aan de kant van de jonge aanvaller. De oud-voetballer vindt het meer dan logisch dat Brobbey klaar was met de vraag van de interviewer. “Bij Ajax pikken de critici liever Brobbey eruit. Die jongen moet dan na afloop vier keer antwoord geven op de vraag waarom hij één kopkans miste. Dan raakt hij bij de vierde keer geïrriteerd en dan vindt iedereen het een chagrijnige gozer. Ik was dat na één keer al geworden”, sprak De Kromme.

Diezelfde Van Hanegem is overigens nog alles behalve te spreken over het spel van Ajax. De oud-voetballer is vooral kritisch op aanwinst Branco van den Boomen. “Het water liep ze in Amsterdam uit de mond toen Van den Boomen daar was begonnen. Maar die denkt dat hij verplicht is binnen het eerste kwartier vier strakke lange ballen te geven. Daar komen er dan drie van aan.”