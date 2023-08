'Chelsea wil Lukaku opnieuw verhuren: terugkeer naar Serie A lonkt'

De kans lijkt steeds groter te worden dat Romelu Lukaku (30) ook komend seizoen in de Italiaanse Serie A te bewonderen zal zijn. De Belg staat nog altijd onder contract bij Chelsea, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Champions League-finalist Internazionale. Het AS Roma van trainer José Mourinho zou op dit moment het meest concreet in de markt zijn voor de topscorer aller tijden van de Rode Duivels.

De doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalisten Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio melden vrijdagmiddag allebei dat een stevige delegatie van de Romeinen zich opmaakt om naar Londen af te reizen. Zowel de Amerikaanse eigenaar Ryan Friedkin als algemeen directeur Tiago Pinto zouden per privé-jet op weg zijn naar de Engelse hoofdstad om over de komst van Lukaku te onderhandelen.

Lukaku zelf zou inmiddels al gesproken hebben met Mourinho, onder wie hij eerder zowel bij Manchester United als Chelsea heeft gewerkt. Romano schrijft dat Chelsea openstaat voor een nieuwe verhuurbeurt van de spits, al zal daar wel een 'significante' huursom én salarisbijdrage voor op tafel moeten komen. Volgens Di Marzio zou Lukaku eventueel genoegen moeten nemen met een salarisverlaging wil hij voor Roma gaan spelen. De Belg zou zijn beslissing nog een aantal dagen uit willen stellen.

Chelsea kocht Lukaku in de zomer van 2021 voor liefst 113 miljoen euro terug van Inter. Eerder stond de fysiek sterke aanvaller tussen 2011 en 2014 ook al onder contract op Stamford Bridge. Via Everton, Manchester United en dus Inter legden The Blues hem opnieuw vast, maar ook in zijn tweede periode in Londen werd dat geen succes. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis voor - wederom - Inter tot 37 wedstrijden in alle competities. Daarin was Lukaku veertien keer trefzeker.