Duizenden Juventus-fans bestormen veld en wijzen potentiële transfer massaal zingend af

De supporters van Juventus zitten absoluut niet te wachten op de komst van Romelu Lukaku. Er gaan geruchten dat de Belgische spits betrokken wordt in een deal met Dusan Vlahovic, maar daar zit de achterban van de Oude Dame duidelijk niet op te wachten. “Wij willen Lukaku niet", wordt er door duizenden fans gezongen tijdens het oefenduel tussen de hoofdmacht en beloften van Juventus. Bij Chelsea wordt er ook geen beroep meer gedaan op Lukaku, waardoor zijn toekomst erg onzeker is. Het is de vraag of de aanvaller zelf wel naar Turijn had gewild, aangezien hij vorig seizoen daar door een deel van de aanhang racistisch werd bejegend.

Juventus fans sending a clear message once again:



"We don't want Lukaku"pic.twitter.com/L9xdw5FzGG — Get Italian Football News (@_GIFN) August 9, 2023