Clubwatchers van PSV komen snel met tegengeluid na nieuws over Aster Vranckx

PSV staat niet op het punt om zich te versterken met Aster Vranckx. De middenvelder van VfL Wolfsburg staat al een tijdje op het verlanglijstje in Eindhoven. Vrijdag werd door buitenlande media gemeld dat een transfer nabij zou zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn.

De nog altijd pas twintigjarige Vranckx staat momenteel onder contract bij Wolfsburg. Die club stalde hem vorig seizoen bij AC Milan, waar hij niet echt potten kon breken. Ook in de Bundesliga lijkt de kans op speeltijd niet groot en dus wordt gezocht naar een oplossing. PSV ziet de international van België graag komen. Vanuit het buitenland werd vrijdag gemeld dat een transfer nabij zou zijn.

Reden genoeg voor clubwatchers Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en Marco Timmer van Voetbal International om navraag te doen naar de situatie van de talentvolle Belg. De conclusie is dat de transfer van Vranckx op dit moment niet aan de orde is. Elfrink weet wel te melden dat hij nog wel een mogelijke versterking is voor PSV. De club richt zich eerst sowieso op de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

PSV trok deze zomer al twee keer de portemonnee om een nieuweling binnen te halen. Noa Lang kwam voor 12,5 miljoen euro over van Club Brugge. Ricardo Pepi werd voor elf miljoen euro weggeplukt bij FC Augsburg. Onlangs bracht Feyenoord Transfermarkt naat buiten dat Zeno Debast (Anderlecht) een optie is voor PSV. De komst van Charles De Ketelaere (AC Milan) ziet er daarentegen lastig uit.