Conference League: dit moet je weten over de loting van FC Twente en AZ

AZ en FC Twente krijgen maandag te horen wie het moet verslaan om de groepsfase van de Conference League te halen. Hoewel beide teams eerst nog de derde voorronde moeten overleven, wordt er door de UEFA al geloot voor de laatste voorronde, de play-offs, van het derde toernooi van Europa.

De loting voor de play-offs van de Conference League vindt plaats in het Zwitserse Nyon en begint om 14.00 uur. AZ, dat met Santa Coloma eerst een tegenstander treft uit Andorra, heeft daarbij een geplaatste status. Daardoor ontloopt het onder andere Aston Villa, Slavia Praag en Olympiakos Piraeus, die in dezelfde voorloting zitten als de Alkmaarders. Door die zogenoemde voorloting van de UEFA zijn er nog slechts acht ploegen over die AZ kan treffen, waarbij het telkens afhankelijk is wie er de derde voorronde wint en wie AZ dus zal treffen.

Artikel gaat verder onder video

AZ kan loten:

De winnaar van Lech Poznan - Spartak Trnava

De winnaar van FC Arouca - SK Brann

De winnaar van Adana Demirspor – NK Osijek

De winnaar van Hibernian – FC Luzern

Voor FC Twente, dat in de tweede voorronde over twee duels moeizaam afrekende met het Zweedse Hammarby, geldt dat ze geen geplaatste status hebben. Daardoor kan er met bijvoorbeeld Eintracht Frankfurt of het Fenerbahçe van Dusan Tadic erg zwaar worden geloot.

FC Twente kan loten:

Eintracht Frankfurt

De winnaar van Fenerbahçe – NK Maribor

De winnaar van Omonia Nicosia – FC Midtjylland

De winnaar van Bodø/Glimt – Pyunik Yerevan

De eerste wedstrijd van de derde voorronde voor de Conference League League wordt op 24 augustus gespeeld. De return volgt een week later op 31 augustus.

De loting is live te volgen via UEFA TV.