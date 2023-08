Horrorblessure voor Courtois: in tranen van het veld, maanden 'out' bij Real Madrid

Thibaut Courtois (31) heeft zijn voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd. De keeper van Real Madrid zal maandenlang uit de roulatie liggen bij De Koninklijke. Aanvullend onderzoek moet blijken hoelang hij exact uit de roulatie ligt, maar hij is in elk geval een behoorlijke tijd afwezig bij Real Madrid.

Dat heeft Real Madrid donderdag bevestigd. Courtois is al vijf seizoenen lang de onbetwiste eerste keuze in het doel van Real Madrid, dat met Andriy Lunin maar één serieuze stand-in heeft in de A-selectie. In tranen werd de Belgische sluitpost van het veld gedragen in de Spaanse hoofdstad en zal enkele maanden moeten toekijken.

Vorig seizoen ontbrak hij ook een aantal duels bij nummer twee van Spanje en werd destijds vervangen door Lunin. Jeugdkeepers Luis López en Lucas Cañizares zaten bij die wedstrijden op de bank, maar eerstgenoemde is afgelopen zomer vertrokken bij de B-ploeg van Real Madrid. Transferspecialist Fabrizio Romano weet dat er daarom wordt gekeken naar een vervanger op de transfermarkt. Op social media valt de naam van David De Gea volop, terwijl er ook wordt geschreven dat Arsenal maar beter haast kan maken met de huurdeal van David Raya.

Concreet zijn de geruchten nog niet, maar dat Real Madrid een extra keeper moet halen, lijkt zeker. Ook de nationale ploeg van België zal het gemis van Courtois doen voelen richting het EK van komende zomer. Als de blessure tegenvalt, is dat eindtoernooi niet haalbaar voor de keeper. Al was het de vraag of hij zou meedoen, want de goalie is eind vorig seizoen boos vertrokken toen hij door bondscoach Domenico Tedesco niet tot aanvoerder werd benoemd bij de nationale ploeg.