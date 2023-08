Databureau Gracenote voorspelt nieuwe kampioen in de Eredivisie; flinke daling Feyenoord

Als de Eredivisie-voorspellingen van databureau Gracenote kloppen, gaat landskampioen Feyenoord een zwaar jaar tegemoet. Aan de hand van statistieken publiceerde Gracenote haar meeste waarschijnlijke eindstand van het komende Eredivisieseizoen. Daarin valt op dat de Rotterdammers de landstitel alles behalve gaan prolongeren.

Preview Eredivisie 2023/24! 🇳🇱 De landskampioen, tegenvallende aankopen en de mooiste shirts!

Feyenoord wordt namelijk voorbijgestreefd door zowel PSV, als Ajax. Gracenote voorspelt dat de Eindhovenaren als landskampioen gaan eindigen, terwijl de ploeg van Maurice Steijn tweede wordt. Klaarblijkelijk gaat Feyenoord het gemis van aanvoerder Orkun Kökcü niet kunnen opvangen, want de Rotterdammers worden aan de hand van data op plek drie geplaatst. Gracenote geeft de ploeg van Arne Slot slechts 22,3 procent kans op het kampioenschap.

Ajax heeft daarentegen 26,4 procent kans om de titel te pakken, terwijl PSV met 33,7 procent de absolute favoriet is. De Eindhovenaren gaan naar verwachting 79 punten behalen in het aankomende Eredivisieseizoen. AZ en FC Twente completeren, net als afgelopen seizoen, de top vijf.

Ook de rest van de competitie werd voorspeld door Gracenote. Als we gaan kijken in de onderste regionen, zien we dat Almere City na de historische promotie ook weer direct degradeert. Ook voor Excelsior, dat op plek zeventien geschat wordt, valt het doek. FC Volendam moet zich zien te handhaven via de play-offs.

De volledige eindstand (volgens Gracenote)

1. PSV

2. Ajax

3. Feyenoord

4. AZ

5. FC Twente

6. FC Utrecht

7. Sparta

8. Vitesse

9. Heerenveen

10. Go Ahead Eagles

11. Heracles

12. NEC

13. PEC Zwolle

14. RKC

15. Fortuna Sittard

16. FC Volendam

17. Excelsior

18. Almere City