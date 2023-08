David Neres reageert in gebrekkig Nederlands op Instagram-post Orkun Kökçü

Orkun Kökçü had woensdagavond wat te vieren. De spelmaker won met Benfica de Supertaça Cândido de Oliveira, ofwel de Portugese Supercup, door FC Porto met 2-0 te verslaan. Kökçü meldde zich na afloop op Instagram en kreeg een opvallende reactie van Nerez.

"De Supertaça is van ons", schreef Kökçü na de wedstrijd op Instagram. Neres, zijn ploeggenoot bij Benfica, reageerde: "Austublifs" De twee voetballers kenden elkaar al van hun gezamenlijke tijd in de Eredivisie, toen Kökçü voor Feyenoord speelde en Neres voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Kökcü stapte deze zomer voor maximaal dertig miljoen euro van Feyenoord over naar Benfica, waar Roger Schmidt hem centraal op het middenveld zette met onder andere Fredrik Aursnes. In de eerste helft ging de international van Turkije direct op de bon, maar in het tweede bedrijf drukte de oud-Feyenoorder zijn stempel door de assist te geven bij het openingsdoelpunt van Ángel Di María.