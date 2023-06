Willem van Hanegem bespreekt transfer Orkun Kökçü: 'Dat vind ik eerder slim dan dom'

Willem van Hanegem vindt niet dat Feyenoord te weinig geld krijgt voor Orkun Kökçü. De 22-jarige middenvelder werd afgelopen week voor een recordbedrag verkocht aan Benfica. De transfersom voor Kökçü bedraagt 25 miljoen euro en kan door laagdrempelige bonussen met nog eens vijf miljoen euro oplopen.

Er klinkt de nodige kritiek op de deal die Feyenoord heeft gesloten met Benfica. "Dat vind ik dus prietpraat. Dertig miljoen voor Kökçü is toch een prima bedrag? Ja, hij was hier en daar de speler van het jaar, hoor je dan. Nou, dat zal allemaal wel. Die klassementen worden vaak een beetje in elkaar gedraaid, daar moet je geen verkeerde conclusies aan verbinden", aldus Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem haalt aan dat Kökçü niet altijd heeft overtuigd in het Feyenoord-shirt. "Kökçü had een prima einde van het seizoen, maar lange tijd was het allemaal niet zo indrukwekkend hoor. En dat gaf hij zelf ook aan, de slaapproblemen maakten het niet makkelijk voor hem", gaat hij verder.

Dat er kritiek op de keuze van Kökçü voor Benfica klinkt, vindt Van Hanegem helemaal vreemd. "Dat bepaalt hij toch zelf? Donny van de Beek en Davy Klaassen gingen naar de Premier League, maar mislukten volkomen. Kökçü kiest voor een schitterende club in een heel andere competitie. Dat vind ik eerder slim dan dom. En als die club dan meer geld dan ooit wil uitgeven, dan moet je daar tevreden over zijn als supporter van Feyenoord."

Het zou zomaar kunnen dat Edson Álvarez, die een minder goed seizoen achter de rug heeft voor Kökçü, voor een hoger bedrag de Eredivisie verlaat. "Ik zou het als kopende club ook niet doen, maar daar redeneren ze vaak: Champions League gespeeld, WK gespeeld, zoveel interlands en mooie leeftijd."