Krijgt Feyenoord te weinig voor Kökcü? 'Ajax had destijds met Frenkie en De Ligt hetzelfde'

Orkun Kökcü heeft zijn transfer van Feyenoord naar Benfica afgerond. De Rotterdammers incasseren een bedrag van rond de dertig miljoen euro, plus een doorverkoopclausule. Volgens Marco van Basten had er wellicht meer ingezeten, als er beter onderhandeld was.

Volgens de voormalig aanvaller zijn Portugese clubs beter in onderhandelen dan Nederlandse clubs. “Kökcü wordt voor relatief weinig geld verkocht”, vindt de analist bij Ziggo Sport. Feyenoord is overigens niet de enige club die spelers voor te weinig geld weg doet, volgens San Marco gebeurt dat ook in Amsterdam nog weleens.

“Als je keek in het seizoen van Frenkie de Jong, Hakim Ziyech. Toen verkochten de Portugese clubs ook spelers voor 100 à 120 miljoen euro aan Atlético Madrid. De Ajacieden gingen voor maximaal 75 miljoen euro weg. Blijkbaar kunnen die Portugezen veel beter onderhandelen dan de Nederlandse clubs”, vervolgt Van Basten.

“Antony en Lisandro Martinez zijn dan wél goed verkocht. Dat soort bedragen kun je er blijkbaar voor krijgen. Toen Ajax Matthijs de Ligt verkocht, konden ze er denk ik meer voor krijgen.” Datzelfde gaat voor de aanvoerder van Feyenoord ook op, denkt Van Basten, als er harder onderhandeld was door de Rotterdammers.

Geen grote stap voorwaarts

Dat Kökcü de stap naar Benfica zet, verbaast Van Basten enigszins. “De Portugese competitie is vergelijkbaar met die van Nederland. Iets fysieker wellicht en de topclubs vind ik iets sterker, maar de rest van de competitie is vergelijkbaar. Hij zal er wel gelukkig mee zijn, maar het is geen grote stap voorwaarts”, oordeelt Van Basten. “Ik zou een stap naar Duitsland of Frankrijk logischer vinden als je in Nederland weggaat. Portugal is niet direct een hogere competitie.”