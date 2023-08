David Neres volop onder vuur vanwege ethisch verwerpelijk verzoek

David Neres (26) ligt onder vuur. De Braziliaan zou namelijk een vertrekwens bij Benfica ten faveure van Zent Sint-Petersburg hebben ingediend. Dat is extra opvallend, omdat hij een jaar geleden vanwege de oorlog in Oekraïne smeekte om hulp van onder andere Ajax en wilde vertrekken bij Shakhtar Donetsk.

Diverse Portugese media maken melding van de vertrekwens die de buitenspeler zou hebben ingediend bij zijn werkgever Benfica. Dat Zenit Sint-Petersburg belangstelling heeft voor de Braziliaan kan niet worden los gezien van diens vertrekwens, vooral omdat de buitenspeler er financieel flink op vooruit lijkt te gaan. Er zou bovendien veertig miljoen euro op tafel komen voor de vleugelaanvaller.

Neres zat vorig jaar maart vast in een hotel in Kiev vanwege de oorlog in Oekraïne. Hij deed destijds via social media onder meer een beroep op Ajax en diens vriendin Kira Winona was bijzonder boos dat de Amsterdammers hem niet helpen. In de zomer kreeg hij de mogelijkheid om te vertrekken bij Shakhtar Donetsk en de oorlog in Oekraïne was een van de hoofdredenen. Als hij nu zelf met een overstap naar de grote stad in Rusland zelf de oorlog weer opzoekt, is dat ethisch gezien op z'n minst discutabel.

Dat Neres nu met zijn vertrekwens duidelijk naar Rusland lijkt te willen verkassen, is zowel in Nederland als in Portugal dan ook een onderwerp van gesprek. De morele overwegingen van Neres worden daarbij nogal in twijfel getrokken. Neres is herstellende van een blessure en maakte afgelopen weekend als invaller nog het verschil namens de ploeg van Roger Schmidt.

David Neres smeekte om hulp na de inval van Rusland in Oekraïne en vertrok hals over kop bij Shakhtar Donetsk. Nu wil hij weg bij Benfica omdat Zenit Sint-Petersburg miljoenen voor hem over heeft. Logisch verhaal wel. pic.twitter.com/PswdalD2BB — Rense Beerepoot (@RenseBeerepoot) August 22, 2023

David Neres é um rapaz humilde e íntegro, depois de ter representado o Shakhtar e ter-se transferido para o Benfica pós invasão russa à Ucrânia, nunca irá assinar por um clube russo https://t.co/lqhePRYwr1 — João Simões (@JooSime25914875) August 22, 2023

Ik lees net dat David Neres in belangstelling staat van russische Zenit…

Wow, ik weet dat de kennissen van mij alles op alles hebben gezet om hem, zijn gezin en zijn familie te redden van russische terroristen. En nu wilt hij naar rusland?😳🤦🏽‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 22, 2023