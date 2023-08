We voorspellen de grote verrassingen in de Eredivisie: ‘Hakim Ziyech naar PSV?!’

Hakim Ziyech is niet meer welkom bij Chelsea. De Marokkaanse vleugelaanvaller heeft zelfs geen rugnummer gekregen in Londen, maar waar hij nu gaat voetballen is nog een raadsel. In de FCUpdate Seizoensopening oppert oud-doelman Nick Hengelman dat PSV misschien wel een gooi moet doen naar de diensten van Ziyech. "Mocht het gebeuren, waren wij de eersten die het brachten", lacht Hengelman in de FCUpdate Podcast. Bekijk het videofragment van de podcast op YouTube! Daarin worden verschillende mogelijke Eredivisie-verrassingen genoemd.

