De Ligt en Gravenberch hebben lol in jaarlijkse lederhosen-shoot, Kane opvallende afwezige

Zoals elke zomer is de selectie van Bayern München ook dit jaar weer gefotografeerd in traditionele Beierse lederhosen. Onder meer Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch hadden het bij de fotoshoot, georganiseerd door een biermerk dat de club al jarenlang sponsort, de grootste lol. Topaankoop Harry Kane ontbrak juist, maar had daar een zeer goede reden voor.

Voor Gravenberch lijkt een spannende week aan te breken. De 21-jarige middenvelder kwam in zijn debuutjaar in München naar zijn eigen zin te weinig aan spelen toe. Inmiddels zou trainer Thomas Tuchel hebben ingestemd met een vertrek, al lijkt de clubleiding van Bayern daar anders over te denken. Onder meer Liverpool en Manchester United worden genoemd als mogelijke bestemming. Woensdag ging Gravenberch echter 'gewoon' breed lachend met zijn huidige teamgenoten op de foto.

Anzeige | 🎥 So fesch sind unsere Jungs in Tracht! 😍



𝗕𝗲𝗵𝗶𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗰𝗲𝗻𝗲𝘀 beim traditionellen #Paulaner Lederhosen-Shooting. 🥨🍻#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/PxxBRLxwym — FC Bayern München (@FCBayern) August 23, 2023

Kane grote afwezige

In tegenstelling tot collega-aankoop Kim Min-Jae, die overkwam van Napoli, moest de Engelse spits Harry Kane verstek laten gaan tijdens de shoot. De dertigjarige goalgetter heeft daar gelukkig een blijde reden voor: zijn vrouw Kate Goodland is zondag bevallen van hun vierde kind. Het jongetje heeft de naam Henry Edward Kane gekregen.