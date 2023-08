Dit zijn de clubs met de lelijkste shirts in de Eredivisie

Het Eredivisie-seizoen is van start gegaan en in de FCUpdate Podcast hebben host Stan Timmerman, hoofdredacteur Dominic Mostert en oud-doelman Nick Hengelman vooruitgeblikt op het seizoen. In de vooruitblik is ook de niche van voetbalshirts besproken. Welke is de mooiste, welke valt tegen en welk shirt is gewoon lelijk? Bekijk onze video over de Eredivisie-shirts op Youtube!

YouTube: De opvallendste Eredivisie-shirts: ‘Ik wil meteen naar de fanshop van Ajax’