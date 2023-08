'De trainer is een Haagse straatvechter, de technisch directeur een slordig gekamde Duitser'

Sjoerd Mossou heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad gereageerd op de uitlatingen die Marco van Basten deed over Ajax. De analist van Ziggo Sport sprak zijn zorgen uit over de Amsterdamse club en dat snapt Mossou, al zou er volgens hem van paniek geen sprake moeten zijn.

"Wat Van Basten waarschijnlijk bedoelde, was iets wat soms ‘Ajax-dna’ wordt genoemd, maar wat zich wellicht beter laat samenvatten met het woord ‘allure’. Ajax is niet slechts Amsterdams natuurlijk, het vertegenwoordigt ook een sentiment van stijl, branie en bekoring", schrijft Mossou in zijn column. De journalist merkt op dat van de allure waar hij op doelt weinig meer zichtbaar is in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Om dat te onderbouwen haalt Mossou een aantal voorbeelden aan: "Het thuisshirt lijkt op een goedkope Turkse replica van een Arsenal-shirt. De trainer is een Haagse straatvechter die bij VVV en Sparta heeft gewerkt, de technisch directeur een slordig gekamde Duitser", schrijft de columnist, die ook nog niet onder de indruk lijkt te zijn van de nieuwe aanwinsten van Ajax: "De nieuwe spelers moet je steeds eerst even opzoeken op de website transfermarkt.hr."

Volgens Mossou is het logisch dat supporters van Ajax, waaronder Van Basten, zich zorgen maken, omdat de allure na het tijdperk van Marc Overmars en Erik ten Hag is verdwenen. Ondanks dat vindt hij dat er van paniek geen sprake moet zijn: "Elke voetbalclub schommelt tussen tragiek en glorie, zoekt af en toe wanhopig naar zichzelf en krabbelt dan weer op", besluit hij.