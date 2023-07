Teruggekeerde huurlingen gaan voor kans onder Maurice Steijn: 'Het is goed om terug te zijn'

Jay Gorter en Anass Salah-Eddine gaan bij Ajax voor een kans onder de nieuwe trainer Maurice Steijn. De twee Ajacieden werden vorig seizoen verhuurd aan Aberdeen en FC Twente, maar zijn inmiddels terug in Amsterdam. Beide jongelingen zijn van plan om daar voorlopig te blijven.

De 23-jarige Gorter speelde in Schotland vier wedstrijden en kijkt terug op een succesvol avontuur. De doelman wil in de Johan Cruijff ArenA de strijd aan gaan met Gerónimo Rulli en Remko Pasveer. Salah-Eddine (21) kwam tot zeventien wedstrijden voor Twente, dat hem graag nog een jaar langer in Enschede had gehouden. Er was ook belangstelling vanuit de Bundesliga voor de multi-inzetbare linkspoot.

Salah-Eddine lijkt voorlopig echter helemaal nergens heen te gaan. “Mijn plan voor dit seizoen is dat ik voor mijn kans ga en mezelf zo goed mogelijk ga laten zien. Ik heb laten zien dat ik in de Eredivisie kan uitblinken en dat ik van toegevoegde waarde kan zijn. Dan kan ik hier ook. Waar de trainer me nodig heeft, ben ik er. Linksback of op het middenveld, maar ergens anders kan ook", aldus Salah-Eddine in gesprek met Ajax Media.

Gorter was op zijn beurt dus te vinden in Schotland en dat was naar eigen zeggen goed voor zijn ontwikkeling. "Dat is een goed en interessant avontuur geweest. Het is goed om terug te zijn. Er is een nieuwe trainer dus alles kan gebeuren. Ik ben nog steeds jong voor mijn positie en wil keihard werken. Ik heb natuurlijk ook bijgetekend en ziet hier nog lang. Ik ga mijn best doen en alles geven. Dan zien we het wel."