'Transferdrukte bij Ajax aanstaande: complete rechterkant gezocht'

Ajax heeft met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic de eerste twee aanwinsten gepresenteerd voor het komende seizoen, maar daar zal het naar alle waarschijnlijkheid niet bij blijven in deze transferzomer. In elk geval zoeken de Amsterdammers momenteel naar een rechtsback, rechter centrale verdediger én rechtsbuiten.

Dat schrijft Voetbal International. Daarmee kan worden gesteld dat de rechterkant van Ajax vrijwel in z'n geheel op de schop gaat in deze zomer. Voor de plek rechts achterin staan Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam) en Anton Gaaei (Viborg) hoog op het lijstje van technisch directeur Sven Mislintat en voor de positie centraal achterin is alleen Jurriën Timber een optie. Calvin Bassey, Jorrel Hato en Ahmetcan Kaplan zijn alle drie namelijk linkspoten.

Voor de positie van rechtsbuiten heeft trainer Maurice Steijn in elk geval Francisco Conceição, maar Steven Bergwijn, Dusan Tadic (spelen liever links) en Steven Berghuis (meer een middenvelder) komen vermoedelijk niet echt in aanmerking voor die positie. Mohammed Kudus maakte weliswaar furore vanaf de rechterkant in het laatste half jaar in Amsterdam, maar is een van de drie meest voorname kandidaten om te vertrekken bij Ajax.

Het verlengen van het tot 25 lopende contract van Kudus is namelijk niet gelukt en er is serieuze belangstelling voor de Ghanees. “Onder meer Arsenal, Manchester United en Newcastle United hebben Kudus op hun radar staan”, schrijft VI. Hetzelfde geldt voor Jurriën Timber, waarvoor Arsenal nog de beste papieren heeft, en Edson Alvarez. “Borussia Dortmund heeft zijn interesse al geruime tijd geleden kenbaar gemaakt en ligt momenteel op pole-position voor de transfer. (…) Naast Dortmund volgt ook West Ham United de ontwikkelingen rond Álvarez met buitengewone interesse.”

Naast een rechtsback, rechter centrale verdediger en rechtsbuiten richt Mislintat zich mogelijk ook nog op opvolgers voor het drietal dat dus volop in de belangstelling. Eduard Spertsyan (FC Krasnodar) is een optie voor ‘als het gaat om het invullen van de meer vooruitgeschoven posities op het middenveld’. Andere namen worden er concreet nog niet genoemd in de zoektocht om en nieuwe aanwinst.