De vermoedelijke opstelling van Ajax: Maurice Steijn heeft nu al een pijnlijke boodschap

Ajax opent het seizoen zaterdagavond om 20.00 uur met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Maurice Steijn maakt in de Johan Cruijff ArenA zijn officiële debuut als trainer van de Amsterdammers. Welke elf spelers stelt hij op? Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.

Hoewel het seizoen van Ajax op het punt van beginnen staat, is de selectie van Steijn nog lang niet op orde. Sven Mislintat is voornemens de komende weken de nodige spelers naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Een rechter centrale verdediger, een linksbenige verdediger en een spits staan hoog op het wensenlijstje van de directeur voetbalzaken.

Steijn moet het bij zijn vuurdoop doen met de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. Op doel kiest hij voor Gerónimo Rulli, die hij gedurende de voorbereiding heeft aangewezen als eerste keeper. Achterin is de keuze niet reuze. Naar verwachting kiest Steijn, van rechts naar links, voor Devyne Rensch, Jakov Medic, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine. Dat zou betekenen dat Owen Wijndal, die ondanks dat de concurrentie is afgenomen en Hato in het centrum speelt, plaatsneemt op de bank.

YouTube: Voorspelling: dit wordt de kampioen van de Eredivisie!

Op het middenveld zijn er waarschijnlijk basisplaatsen voor Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic, de middenvelders die tijdens de voorbereiding een goede indruk hebben gemaakt. Kenneth Taylor completeert het middenveld. Steijn lijkt in de aanval te kiezen voor de nog altijd niet vertrokken Mohammed Kudus, Brian Brobbey en aanvoerder Steven Bergwijn.

Steijn kan bij de seizoensopener geen beroep doen op Steven Berghuis, die een schorsing van drie wedstrijden uitzit. Remko Pasveer (gebroken hand) en Ahmetcan Kaplan (knieblessure) zitten in de lappenmand, terwijl de van Manchester City overgekomen Carlos Forbs nog niet fit genoeg is om een hele wedstrijd te spelen. De buitenspeler zal wel deel uitmaken van de selectie.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, Taylor, Van den Boomen; Kudus, Brobbey en Bergwijn