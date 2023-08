De vermoedelijke opstellingen van Feyenoord en PSV voor de Johan Cruijff Schaal

Feyenoord en PSV treffen elkaar vanavond (20.00 uur) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Arne Slot en Peter Bosz kunnen in De Kuip voor de eerste keer echt zien hoe hun ploegen ervoor staan. In de opstellingen lijken in ieder geval weinig verrassingen te zitten.

Het heeft er namelijk alle schijn van dat Slot met dezelfde elf spelers gaat beginnen als tegen Benfica. Justin Bijlow staat onder de lat en wordt in de achterhoed geholpen door Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld maken Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs hun officiële debuut voor hun nieuwe club. Mats Wieffer is dan de derde middenvelder van Slot. De voorhoede bestaat uit Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez en Igor Paixão. Giménez en Stengs spelen waarschijnlijk nog geen hele wedstrijd.

PSV had het tot op heden wat rustiger op de transfermarkt. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt Walter Benítez de eerste doelman van de Eindhovenaren. De verdediging wordt tegen Feyenoord gevormd door Shurandy Sambo, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Guus Til is weer fit op het middenveld, maar het ED denkt dat toptalent Isaac Babadi in de basis staat. Dat doet hij samen met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Voorin zal het gevaar moeten komen van Johan Bakayoko, Luuk de Jong en aanwinst Noa Lang. Hij debuurt voor zijn nieuwe club.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Jahanbakhsh, Giménez, Paixão

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lang