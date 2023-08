'Derde bod van RB Leipzig op Lutsharel Geertruida is slechts een kwestie van tijd'

Feyenoord lijkt spoedig een nieuw bod van RB Leipzig te kunnen verwachten op Lutsharel Geertruida. De verdediger staat hoog op het verlanglijstje van de Duitsers, die op zoek naar zijn een vervanger voor Josko Gvardiol. Die is op zijn beurt hard op weg naar Manchester City.

Leipzig zocht al tot twee keer toe contact met Feyenoord. In een eerder stadium werden boden van vijftien en twintig miljoen euro al van tafel geveegd door Dennis te Kloese. Volgens het Duitse medium BILD, de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano en 1908.nl is Leipzig van plan om nogmaals aan te kloppen bij De Kuip. Dit keer met een bod van minimaal 25 miljoen euro.

Volgens 1908.nl is er op dit moment alleen sprake van een mondeling bod. Feyenoord houdt er echter rekening mee dat het een kwestie van tijd is totdat er ook een formeel bod op tafel ligt. In Duitsland wordt geschreven dat het derde bod steeds dichter bij de wensen van Feyenoord komt. Geertruida is een belangrijke schakel in de ploeg van Arne Slot en ligt nog tot medio 2025 vast.

Het is wel duidelijk dat Te Kloese de sterkhouder niet zonder slag of stoot laat vertrekken bij Feyenoord. Hij weet namelijk ook dat Leipzig genoeg te besteden heeft deze zomer. De club gaat Gvardiol naar verluidt voor negentig miljoen euro verkopen aan City. Geertruida tot nu toe 151 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Hierin was hij goed voor vijftien doelpunten en zes assists.