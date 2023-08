Johan Derksen, Wilfred Genee en Andy van der Meijde snappen de woede van Ajax-trainer Maurice Steijn over de recente uitspraken van Pierre van Hooijdonk. Volgens Van Hooijdonk was Steijn als trainer van NAC Breda betrokken bij 'duistere dealtjes'. Derksen, Genee en Van der Meijde reageren voor de camera van FCUpdate op de zaak.

YouTube: Derksen en Genee pakken Van Hooijdonk aan: 'Het meest pijnlijke was...' | FCUpdate

"Ja, Pierre van Hooijdonk is niet goed bij z'n hoofd, hè?", stelt Derksen in gesprek met verslaggever Mounir Boualin. "Je kunt iemand een klootzak vinden of een lul, maar je kunt niet iemand een oplichter noemen. Dat deed hij wel. Dan krijg je de volgende dag een brief van een advocaat en moet je door het stof kruipen, anders krijg je ook nog een draai om de oren van de rechter."

Derksen noemt de uitlatingen 'gewoon smaad'. "Het meest pijnlijke was dat hij in die tijd adviseur was van NAC en volgens mij ook in de raad van commissarissen, toen heeft hij niet ingegrepen." Van Hooijdonk was inderdaad adviseur, maar had nog geen officiële functie als commissaris toen Steijn trainer was.

Genee spreekt van een 'stevige beschuldiging' en noemt het 'vreemd dat je een persoonlijke vete zo uitvecht'. "Om Steijn te beschuldigen van duistere praktijken, gaat veel te ver." Van der Meijde heeft evenwel genoten van de uitzending. "Ik vond het een mooie uitzending, ook mooi dat Raffie (Van der Vaart, red.) er zo op doorging. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Die wilde weten hoe het zat. Als je dan je bewering niet hard kan maken, dan is dat een slechte zaak."

