Derksen hekelt uitspraken Genee en Van der Gijp: 'Die twee blagen'

Johan Derksen heeft tien weken lang geen dagelijkse talkshow gehad en dat was voor René van der Gijp en Wilfred Genee reden om de verwachting uit te spreken dat de voormalig hoofdredacteur komende week behoorlijk fel van wal zal steken. De twee tv-figuren vroegen zich zelfs af of ze wel naar de uitzending moesten komen, omdat Derksen de hoofdrol toch wel gaat grijpen. Dat is volgens de Snor verkeerd gedacht.

Tot twee keer toe gaat hij in een video van Vandaag Inside in op het feit, dat hij niet tien weken lang heeft gewacht tot de uitzendingen van Vandaag Inside weer beginnen. “Ik zag de twee blagen op tv, Genee en Van der Gijp. Die denken dat ik op mijn stoel zit te wippen om maandag weer van leer te trekken”, deelde Derksen zijn eerste sneer alweer uit. “Maar zo is het niet. Ik heb tien weken geen neiging gehad om naar Hilversum te gaan.”

Op het voorstel van de twee collega’s om weg te blijven, reageert Derksen met een knipoog. “Het is wel hinderlijk als ze er zijn, maar je moet alle stoelen bezet hebben, hé", grapte hij. "Maar het is niet zo dat ik zit te wippen om mijn mening te spuien. Maar ik heb over alles een mening, ja. En dan schijn je geschikt te zijn voor zulke talkshows.” Alles in huize Derksen is wel klaar voor de start van het nieuwe tv-seizoen, dat heel lang doorloopt.

Door het EK en de Olympische Spelen duurt het tv-seizoen meer dan een jaar voor de mannen van Vandaag Inside met hun dagelijkse talkshow. Hoewel er nog geen sprake van is, zou Derksen het snappen als dit een van zijn laatste seizoenen wordt op tv. “Als John de Mol volgend jaar zegt: ‘het is mooi geweest met die oude gek. Hup terug naar Drenthe’, kan ik daar heel goed mee leven”, aldus Derksen.