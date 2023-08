Derksen in verlegenheid gebracht door onbedoelde grap over Wiegman: 'Dat is een hele slechte dit'

Johan Derksen staat erom bekend harde grappen te maken in Vandaag Inside, maar donderdagavond had hij een onbedoelde zeer komische opmerking. De tv-persoonlijkheid sprak over de Nederlandse succescoach Sarina Wiegman, die werd genoemd als mogelijke opvolger van Gareth Southgate. Derksen benoemde humoristisch een nadeel voor Wiegman als zij de mannen zou coachen.

“Het is ontzettend vooruitstrevend van de FA, deze geluiden heb ik nog nergens gehoord”, begon Derksen met een fraai compliment voor de voormalig bondscoach van het Nederlands vrouwenteam, met wie ze Europees kampioen werd. Hetzelfde kunstje flikte ze met Engeland en nu staat ze met de Engelsen in de WK-finale. "Wiegman is heilig, ze heeft het ook geweldig gedaan."

Toch nuanceerde De Snor vervolgens zijn eigen compliment. “In Nederland trof ze een hele goede generatie. Ook in Engeland heeft ze een hele goede generatie. Wiegman wil, dat is ook zo'n trend, na wedstrijd nog zo'n bijeenkomst in de middelcirkel doen. Dan denk: 'sodemieter op, doe dat lekker in de kleedkamer'. Spelers als Van Hanegem en Boskamp hadden daar niet aan meegedaan", zei Derksen, die serieus wilde vervolgen, maar de lachers op zijn hand kreeg toen hij in ging op de geruchten rondom Wiegman en de mannenselectie van Engeland.

“Het lijkt me als vrouw wel een handicap dat je niet in de mannenkleedkamer mag. Als trainer moet je er toch bovenop zitten”, aldus Derksen, die daarop direct in de rede werd gevallen door een lachende Wilfred Genee. “Dat is een hele slechte dit”, lachte de presentator, die de rest van de studio meekreeg. Derksen reageerde wat ongemakkelijk glimlachend. "Als het een grap geweest zou zijn, dan was het een hele goede groep, dus ik zou hem niet gemaakt kunnen hebben”, reageerde hij.