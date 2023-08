Dick Advocaat schrikt van Özcan Akyol: 'Vind je dat hij dit kan zeggen?'

Dick Advocaat vindt de uitspraken van Özcan Akyol over Noa Lang 'heel ver' gaan. De journalist maakte gedurende de zomerstrop in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk geen fan te zijn van de aanvaller van PSV.

"Ik vraag me af of je wel met een enkelbandje mag voetballen in de Eredivisie. Dat moet toch bij de reclassering worden uitgezocht", zei Akyol aan tafel bij De Oranjezomer over Lang, die op dat moment nog niet in dienst van PSV was. "Hij komt op mij over als een milde tbs-patiënt. Heb je weleens een interview van hem gezien?"

Beelden van de uithaal van Akyol richting Lang werden maandagavond laten zien bij Veronica Offside. "Je hebt altijd spelers die bepaald gedrag vertonen. Hij heeft zich altijd zo gedragen", koos Andy van der Meijde de kant van Lang. "Vind je dat hij dit kan zeggen? Ik vind van niet. Ik vind het heel ver gaan. Grappig bedoeld? Dat geloof ik echt helemaal niet", gaf Advocaat zijn mening.

Volgens Wilfred Genee deed Akyol zijn uitspraken om de lachers op zijn hand te krijgen. " Daar krijg je de lachers toch niet mee op de hand? Ik vind dat wel wat dat hij dat zegt", vroeg Advocaat zich af. "Er werd behoorlijk gelachen daar in de studio. En hier ook, heb ik de indruk", reageerde Genee.