Dieuwke Advocaat zet streep door terugkeer van Dick Advocaat als trainer

Dick Advocaat ziet zichzelf nog terugkeren in de voetballerij, maar een nieuwe baan moet wel dicht bij huis zijn. Een toenadering uit een 'te ver' land heeft hij afgewimpeld, want zijn partner Dieuwke heeft niet graag dat hij in het buitenland aan de slag gaat.

"Ik heb één belletje gehad, maar dat was te ver weg", zei Advocaat maandagavond bij praatprogtamma Rondo. "Waar het was? Te ver. België en Nederland is oké, maar niet verder. Dat vindt het thuisfront. Ik mag al een tijdje niet meer ver weg werken", lacht Advocaat.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het nog steeds leuk en ik ben fit, dat heeft er alles mee te maken. Als ik dat niet zou zijn, zou ik er anders in staan", legde de 75-jarige trainer uit. "Maar ik verveel me niet thuis. Dat geloof je niet, maar het is echt zo."

"Het jeukt nog steeds. Dat heb ik altijd. Zeker nu de wedstrijden weer zijn begonnen. De voorbereiding naar een wedstrijd, de trainingen, dat vind ik mooi om te doen", vertelde Advocaat, die zweeg toen hem werd gevraagd naar FC Utrecht, de club waar Michael Silberbuer dinsdag op straat is gezet. "Jullie zien het wel."

YouTube: 'Het beleid bij FC Utrecht moet drastisch op de schop'