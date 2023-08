Doelpuntenmaker haalt woede Cristiano Ronaldo op zijn hals: Portugees neemt ultieme wraak

Richard Delgado de Oliveira, kortweg Michael, heeft de woede op de hals gehaald van Cristiano Ronaldo. De buitenspeler opende de score tegen Al-Nassr en vierde zijn doelpunt op herkenbare wijze. SIII! Ondanks een rode kaart voor het elftal van Ronaldo zorgde de Portugees dat hij nog op het wedstrijdformulier kwam en liet daarbij duidelijk blijken wat hij van de actie van Michael vond. Met een heerlijk vingertje toonde de Portugees na zijn treffer weer even zijn ware aard. En met het winnende doelpunt in de 98ste minuut was de wraak compleet, omdat het daarmee de Arab Club Champions Cup won.

GOALLLL CRISTIANO RONALDO! 🇵🇹



🔵⚪️ Al-Hilal 1-1 Al Nassr 🟡🔵 pic.twitter.com/6C7qa2YF3g — Saudi Xtra (@SaudiXtra) August 12, 2023