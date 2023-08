Dusan Tadic slaat toe in blessuretijd: ontmoeting met FC Twente waarschijnlijker

De kans is er na donderdagavond een stuk groter op geworden dat FC Twente het in de volgende ronde op weg naar de groepsfase van de Conference League moet opnemen tegen Fenerbahçe. Waar de Tukkers op eigen veld met 2-0 te sterk waren voor Riga FC, won Fenerbahçe met 3-1 van Maribor. Dusan Tadic, die een verleden heeft bij FC Twente en deze zomer de overstap maakte van Ajax naar de Turkse topclub, schoot raak vanaf elf meter.

Hoewel Tadic vorig seizoen meermaals zijn zorgen uitsprak over de staat van de Ajax-selectie, had het er in de eerste weken van de voorbereiding op dit seizoen weinig van weg dat hij uit Amsterdam zou vertrekken. Maar toen de Serviër ontbrak op de dag dat de internationals zich weer op De Toekomst meldden, namen de geruchten over een afscheid toe. Een paar dagen later had Tadic het shirt van Fenerbahçe al aan. Het huwelijk tussen Tadic en de Turkse topclub is vooralsnog een groot succes. In drie wedstrijden in de voorrondes van de UEFA Conference League was hij goed voor twee doelpunten en een assist. Na zijn treffer in de vorige ronde tegen Zimbru Chinisau was het donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Maribor opnieuw raak.

Artikel gaat verder onder video

Fenerbahçe had het een lange tijd knap lastig met de tegenstander uit Slovenië. De Turken openden een klein kwartier na de pauze de score via Rodrigo Nascimento França. Een paar minuten later stond het 2-0: Irfan Can Kahveci leek het duel al vroegtijdig te beslissen. Maar Maribor gaf zich niet zomaar gewonnen en maakte twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer. De toeschouwers kregen zodoende nog een spannende slotfase voorgeschoteld. Ze konden uiteindelijk met een goed gevoel naar huis, zeker na de benutte strafschop door Tadic diep in de blessuretijd. Hij bepaalde de eindstand op 3-1, waarmee een weerzien met FC Twente wel heel dichtbij komt.