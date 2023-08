FC Twente zet dankzij Sampsted en Rots een eerste stap tegen Riga FC

FC Twente heeft de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League gewonnen van een zwak Riga FC. In een sfeervolle Grolsch Veste won het probleemloos van de Letten, al wist Twente het tweeluik nog niet te beslissen: 2-0. Doelpunten van Alfons Sampsted en Daan Rots maakten het verschil.

FC Twente begon gehavend aan het duel met de koploper van Letse competitie. Sterkhouders Gijs Smal en de in de vorige ronde zo belangrijke Sem Steijn ontbraken wegens blessures in de wedstrijdselectie. Zij werden vervangen door Sampsted en Van Wolfswinkel.

Artikel gaat verder onder video

Voor FC Twente was het de tweede ronde waarin de ploeg in actie kwam. De Letten kwamen al voor de derde keer in actie. In de vorige twee kwalificatierondes versloegen ze respectievelijk Vikingur Reykkavik uit IJsland en Kecskeméte TE uit Hongarije.

In een niet geheel gevulde Grolsch Veste - Vak P moest wegens de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Hammarby IF op last van de UEFA leeg blijven - ging FC Twente goed van start. Riga FC probeerde hoog druk te zetten en omdat FC Twente daar knap onderuit wist te spelen ontstond er een levendige wedstrijd met veel tempo. FC Twente was duidelijk de sterkere ploeg en was constant op zoek naar de vrije man in de zestienmeter. Dat leverde veel gevaar op, maar niet veel kansen.

Die kans kwam er wel in de elfde minuut, toen Sampsted na een goede loopactie vanuit het middenveld vrij voor de keeper werd gezet en hij met een fraaie stift keeper Nils Purins passeerde: 1-0. Een prachtig doelpunt, dat de opmaat leek te zijn naar meer. FC Twente ging ook actief op zoek naar de tweede treffer, maar vond die niet. Vlap kreeg een goede schietkans in de zestien, maar vond de keeper op zijn weg en Ugalde kopte van een meter of zes naast.

Daarna leek het gedaan met de dadendrang van FC Twente. Riga FC kon weer wat hoger druk zetten en het positiespel van FC Twente werd te slordig om daar goed onderuit te spelen. In minuut 35 kreeg Riga FC vanuit het niets een grote kans via Contreras, maar keeper Lars Unnerstall redde met zijn benen op de inzet. Op een schot van buiten de 16 van Ugalde na, dat naast ging, wisten beide teams geen kansen meer te creëren waardoor de teams met een 1-0 ruststand aan de thee gingen.

In de tweede helft was lang hetzelfde beeld te zien als in de laatste fase voor rust. Een sterker maar slordig FC Twente en een Riga FC dat daar weinig tot niets tegenover kan stellen. FC Twente was beter maar creëerde weinig, op een enkel schot van Van Wolfswinkel en een harde knal van aanvoerder Propper na. Na 63 minuten komen de van Ajax overgekomen Youri Regeer en Naci Ünüvar het veld op en kort daarna viel eindelijk het lang verwachte doelpunt: 2-0. Nadat Unuvar zijn schot geblokt zag door Ngonda kegelde Rots de bal vanaf rechts kiezelhard in de linkerkruising.

FC Twente bleef daarna sterker en ging op zoek naar de derde treffer. Het speelde echter te slordig om veel kansen te creëren en als dat dan toch lukte stond de uitblinker aan Letse kant in de weg: keeper Purins. Zo kabbelde de wedstrijd voort en volgde na vier minuten blessuretijd het eindsignaal, waardoor FC Twente met een marge van twee doelpunten af zal reizen naar Letland.