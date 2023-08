Eén speler is na de eerste helft de gebeten hond bij Ajax

Ajax leek zaterdagmiddag in het uitduel met Excelsior te gaan rusten met een voorsprong, maar in de blessuretijd van de eerste helft incasseerden de Amsterdammers toch nog de 1-1. Devyne Rensch is online de gebeten hond vanwege zijn rol bij de gelijkmaker van Excelsior.

De rechtsback van Ajax liet zich in eerste instantie in de eigen zestien kinderlijk eenvoudig uitspelen door Lazaros Lamprou. Daarbij viel Rensch op zijn kont. Vervolgens kwam Excelsior opnieuw gevaarlijk door over de kant van Rensch, waar Arthur Zagre opdook in de rug van Rensch en de bal voortrok. Vervolgens rondde Siebe Horemans af met een laag schot: 1-0.

I'm enjoying this team quite a lot except Rensch & Salah-Eddine, bang average. — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 19, 2023

Vond dat Rensch het bij tijden best aardig deed, maar ook weer zwaar onbegrijpelijke momenten. Maar goed dat is typisch Rensch. — Dosty (@Dosty___) August 19, 2023

Pispaaltje Rensch krijgt weer alle schuld terwijl er zo'n 7 man verdedigend staat te slapen. Typisch #excaja — Ajax Ajax ☝️☝️ 2023/24 we are so back (@clutchmong) August 19, 2023