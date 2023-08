Eerste reactie van Derksen en Driessen op nieuws over Ajax is veelzeggend

Johan Derksen en Valentijn Driessen zien niets in het plan van Ajax om Jan van Halst tijdelijk te promoveren tot algemeen directeur. De raad van commissarissen overweegt die stap zodat Ajax tot het aantreden van Alex Kroes een algemeen directeur heeft.

"Dat heeft hij ook zo goed gedaan bij FC Twente", zegt Johan Derksen cynisch in een eerste reactie op het nieuws, dat werd gebracht door De Telegraaf. Driessen vult aan: "Hij is totaal mislukt bij FC Twente. Op dit moment staat hij alles toe wat Mislintat doet, ongelooflijk. Die gaat dalijk over personeelszaken, commercie, financiën… Wat is dit voor gekkigheid?"

Volgens Derksen wordt Ajax geleid door 'lichtgewichten', 'door mensen die dat helemaal niet aan kunnen'. "Daarom heb ik wel vertrouwen in Alex Kroes van AZ, die kun je op een boodschap sturen." Het duurt echter nog even voordat Kroes aangesteld kan worden. Vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ is het onduidelijk wanneer hij kan worden aangesteld.

"Ook een beetje kinderachtig van AZ, hoor", vindt Derksen. Driessen denkt daar anders over. "Hij weet zo veel van AZ. Hij heeft allerlei internationale lijstjes met spelers die AZ heeft geanalyseerd." Derksen is niet overtuigd: "Iedere topclub kent alle spelers die wat kunnen in de hele wereld." Driessen: "Ajax niet, hoor."