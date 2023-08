Engelse grootmacht gecharmeerd van Jarrad Branthwaite; Ruud van Nistelrooij doet goed woordje voor oud-speler

Jarrad Branthwaite heeft zich na een sterk seizoen bij PSV in de kijker gespeeld bij verschillende Europese clubs. Verschillende Engelse media melden zelfs dat het Manchester United van Erik ten Hag de verdediger op de radar heeft staan. Mede daardoor werd oud-United-speler Ruud van Nistelrooij gevraagd naar zijn ervaringen met Branthwaite.

De oefenmeester had Branthwaite, op de laatste wedstrijd tegen AZ na, één seizoen onder zijn hoede. De van Everton gehuurde verdediger groeide in dat seizoen uit tot een belangrijke schakel in de achterhoede en maakte een goede indruk op de fans, die hoopten dat Branthwaite langer verbonden kon blijven aan de Eindhovense club.

Ook op Van Nistelrooij maakte Branthwaite een uitstekende indruk. “Hij is een groot talent. Hij is jong, maar heeft een grote toekomst voor zich”, begint de Brabander tegenover The Mirror. “Hij is goed aan de bal en omdat hij tweebenig is kan hij spelen aan de linker- en rechterkant van de verdediging. Hij is groot en snel, dus het is al met al een hele complete speler”, gaat Van The Man verder.

The Daily Mail meldde eerder dat Branthwaite er goed opstaat bij Manchester United. De 21-jarige verdediger wordt gezien als een optie bij de formatie van Erik ten Hag. Vooralsnog staat de stopper nog tot medio 2025 onder contract bij Everton.