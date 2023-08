Enorme streep door de rekening van Arsenal én Jurriën Timber: oud-Ajacied maandenlang uit de roulatie met knieblessure

Jurriën Timber komt voorlopig niet in actie voor Arsenal en het Nederlands elftal. De verdediger maakte vorige maand de overstap van Ajax naar Arsenal en beleefde in de strijd om de Community Shield tegen Manchester City een uitstekend debuut, maar viel in de eerste competitiewedstrijd tegen Forest uit met een knieblessure. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Premier League heeft via de officiële kanalen bekendgemaakt dat Timber een blessure aan de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft opgelopen. Hoe lang de voormalig Ajacied uit de roulatie is, is niet bekend. In Engeland rekent men op een maandenlange afwezigheid.

Arsenal opende het nieuwe seizoen in de Premier League afgelopen zaterdag met een 2-1 overwinning op Forest, maar na afloop waren er vooral zorgen over Timber. De verdediger arriveerde in juli voor enkele tientallen miljoenen euro's in het Emirates Stadium en maakte in zijn eerste weken een uitstekende indruk. Timber had na zijn sterke optreden tegen Manchester City ook in de eerste competitiewedstrijd tegen Forest een basisplaats, maar moest in de tweede helft al na een paar minuten noodgedwongen naar de kant. Begin deze week werd al duidelijk dat het om een zware knieblessure ging en die vrees heeft Arsenal woensdagmiddag bevestigd. De Noord-Londenaren melden via hun officiële kanalen dat Timber deze week onder het mes gaat en daarna voorlopig niet in actie zal komen. Hoe lang wordt uit het bericht van Arsenal niet duidelijk, maar in Engeland verwacht men dat Timber minimaal zes maanden niet binnen de lijnen zal verschijnen.

Timber werd vorig jaar al nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar de Premier League. Hij stond naar verluidt bovenaan het verlanglijstje van zijn oude trainer Erik ten Hag, die hem dolgraag naar Manchester United wilde halen. Ajax slaagde er echter in Timber nog een seizoen te behouden. Hoewel de verdediger in Amsterdam een teleurstellend seizoen beleefde, maakte hij onlangs dus de overstap naar Arsenal. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Engeland beleeft met de komst van ook Declan Rice en Kai Havertz sowieso een opvallend drukke zomer. Het is op dit moment onduidelijk of Arsenal na het blessurenieuws over Timber de markt op gaat voor een vervanger. De Oranje-international speelde bij Ajax centraal achterin, maar maakte in zijn eerste wedstrijden in Engeland zijn opwachting als linksback.

De blessure voor Timber is uiteraard ook een fikse aderlating voor het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman hervat volgende maand de jacht op een ticket voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Oranje heeft na de nederlaag tegen Frankrijk, de matige prestatie tegen Gibraltar en de dramatische finaleronde van de Nations League het nodige recht te zetten. Maar dat zal dus zonder Timber moeten gebeuren.