Fabrizio Romano: Juventus betaalt bijna drie miljoen euro voor vleugelverdediger van PSV

PSV hoopt zich in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog op meerdere posities te versterken, maar moet tegelijkertijd rekening houden met het vertrek van een aantal spelers. Zo staat Livano Comenencia op het punt de overstap te maken naar Juventus. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano hebben PSV en Juventus een akkoord bereikt over een transfersom van bijna drie miljoen euro.

Comenencia doorliep in de afgelopen jaren meerdere jeugdelftallen van PSV, alvorens in de zomer van 2021 de stap te maken naar Jong PSV. Daarvoor kwam hij al zestig keer in actie, maar tot een debuut in de hoofdmacht is het niet gekomen. Dat gaat er ook niet meer komen. Volgens Romano zijn PSV en Juventus dus akkoord over een transferbedrag dat de drie miljoen euro nadert. De Italiaanse transfergoeroe meldt dat de medische testen voor Comenencia al zijn ingepland.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde eerder deze week nog dat Comenencia zich ziek had gemeld voor de ontmoeting van Jong PSV met Helmond Sport en dat hij de voorgaande dagen niet op de training aanwezig was. Duidelijk was dat er ‘concrete’ interesse voor hem was, maar de naam van Juventus werd nog niet genoemd. “Eerder was wel duidelijk dat hij eigenlijk vindt dat hij het niveau van Jong PSV is ontgroeid, maar hij heeft bij PSV nog een contract tot medio 2025 en de club kan bij belangstelling dus een transfervergoeding voor hem vragen”, schreef Elfrink.

De PSV-watcher bevestigt de aanstaande transfer van Comenencia naar Juventus. Volgens Elfrink zijn er in het transferbedrag ‘hoge bonussen’ inbegrepen. Het basisbedrag zou rond de één miljoen euro bedragen.