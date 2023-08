Fabrizio Romano neemt laatste twijfels weg: transfer Mohammed Kudus 'kwestie van details'

Niets lijkt een overstap van Mohammed Kudus van Ajax naar West Ham United nog in de weg te staan. De Ghanees bereikte zelf al een akkoord over een transfer naar de huidige nummer zeven van de Premier League en de clubs naderen een overeenstemming over de transfersom. Donderdag was er nog sprake van interesse van clubs uit Saudi-Arabië, maar die lijken de komst van Kudus te kunnen vergeten.

Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde Fabrizio Romano is de transfer van Kudus naar West Ham United bijna rond. De Italiaanse transfergoeroe meldt vrijdagmorgen dat de laatste documenten worden gecontroleerd en de overstap een ‘kwestie van details’ is. Ajax-trainer Maurice Steijn bevestigde donderdagavond na de ontmoeting met Ludogorets al dat de kans groot is dat Kudus in Bulgarije voor het laatst in actie kwam namens de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

De Ghanees was vorig jaar al dicht bij een overstap naar de Premier League. Hoewel Kudus in de voorbereiding op het afgelopen seizoen een goede indruk maakte, was hij in eerste instantie niet zeker van een basisplaats. Kudus was zijn reserverol beu en trachtte in de slotdagen van de transferwindow een overgang naar Everton te forceren. Ajax stak daar echter een stokje voor. Na een goed seizoen in Amsterdam staat hij nu dus wel voor een transfer naar Engeland. Brighton & Hove Albion leek zijn nieuwe werkgever te worden, maar het is West Ham United dat met zijn krabbel aan de haal gaat.

Kudus was donderdagavond drie keer trefzeker tegen Ludogorets. De linkspoot was anderhalve week geleden ook nog trefzeker in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo. Op bezoek bij Excelsior verzorgde hij de assist voor de 2-2 van Davy Klaassen. Het is dus een understatement dat het nakende vertrek van Kudus een flinke aderlating is voor Ajax.